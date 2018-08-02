تصاعد وتيرة الاحتجاجات وغضب شعبي في إيران ضد نظام خامنئي
أدى تدهور الاقتصاد وانهيار الريال والفساد والقمع في إيران إلى تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في معظم مدن ومناطق البلاد؛ خصوصًا في العاصمة طهران، وشيراز، وأصفهان، ومشهد، وكرج ضد نظام ” خامنئي ” .
واستمرت انتفاضة الإيرانيين في شابور الجديد بأصفهان؛ حيث هتف المحتجون: ” خامنئي اخجل واترك البلاد.. الموت للدكتاتور.. لا تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معًا ” ، فيما هاجم الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز في شابور الجديد؛ إلا أن المحتجين تصدوا للقوات القمعية، وأحرقوا إطارات السيارات.
ومن جانبها، قالت زعيمة المعارضة ” مريم رجوي ” المتظاهرين: ” هؤلاء هم مبشرو تحرير الوطن الأسير من يد النظام السفاح الذي احتل إيران باسم الدين ” ؛ داعية ” عموم المواطنين -خاصة الشباب- إلى دعم المنتفضين في أصفهان وكرج وشيراز. ”
ومن الجدير بالذكر، أنه هبط الريال الإيراني إلى مستويات جديدة، الاثنين الماضي؛ متجاوزًا 120 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين لإعادة فرض الولايات المتحدة أولَ دفعة من العقوبات الاقتصادية.
طلال[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 11 دقيقة
عساها تولع بزيادة .
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 11 دقيقة
يارب تولع وما تنطفي والله يسلم المسلمين في إيران وخارجها منهم