تصاعد وتيرة الاحتجاجات وغضب شعبي في إيران ضد نظام خامنئي

طهران(صدى):

أدى تدهور الاقتصاد وانهيار الريال والفساد والقمع في إيران إلى تصاعد الاحتجاجات الغاضبة في معظم مدن ومناطق البلاد؛ خصوصًا في العاصمة طهران، وشيراز، وأصفهان، ومشهد، وكرج ضد نظام ” خامنئي ” .

واستمرت انتفاضة الإيرانيين في شابور الجديد بأصفهان؛ حيث هتف المحتجون: ” خامنئي اخجل واترك البلاد.. الموت للدكتاتور.. لا تخافوا لا تخافوا كلنا متحدون معًا ” ، فيما هاجم الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز في شابور الجديد؛ إلا أن المحتجين تصدوا للقوات القمعية، وأحرقوا إطارات السيارات.

ومن جانبها، قالت زعيمة المعارضة ” مريم رجوي ” المتظاهرين: ” هؤلاء هم مبشرو تحرير الوطن الأسير من يد النظام السفاح الذي احتل إيران باسم الدين ” ؛ داعية ” عموم المواطنين -خاصة الشباب- إلى دعم المنتفضين في أصفهان وكرج وشيراز. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه هبط الريال الإيراني إلى مستويات جديدة، الاثنين الماضي؛ متجاوزًا 120 ألف ريال للدولار، مع تأهب الإيرانيين لإعادة فرض الولايات المتحدة أولَ دفعة من العقوبات الاقتصادية.