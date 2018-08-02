بالفيديو.. نظام تخسيس صحي يخلصك من 4 كيلو جرام في يومين

أماني الغامدي(صدى):

إن التخلص من الوزن الزائد، يعد من المسائل التي تؤرق الكثيرين، وبشكل خاص النساء، خاصة مع عدم القدرة على اتباع نظام غذائي يقضي على الوزن الزائد، خلال مدة زمنية قصيرة.

وفي هذا الفيديو ، أستعرض خبير التغذية أحمد حسن نظام تخسيس مدته يومين فقط، يمكن من خلاله التخلص من 4 كيلوجرامات، دون الإضرار بالصحة العامة.

وقال حسن ، هناك أخطاء شائعة يقوم بها الكثير من الاشخاص تقلل من مفعول تناول الشاي الأخضر في التخسيس لهذا يجب عدم تناول الشاي الأخضر المضاف له السكر حيث أن ذلك يعمل على زيادة الأنسولين رغم أن عمل الشاي الأخضر تقليله ، كما يجب عدم تناوله مع اللبن لأنه يفرز مادة مضادة للأكسدة ما يقلل عمل مقعول الشاي الأخضر في التخسيس لذلك يجب تناوله مع فيتامين سي .

وأكد حسن ، أن النظام لا يحتوي على الرياضة خلال اليومين ، لأن السعرات الحرارية الموجوده في اليومين قليلة جدا ، فإذا تم ممارسة الرياضة سيؤدي ذلك إلى نقص شديد في الطاقة وانخفاض في سكر الدم .

النظام الصحي خلال اليومين .

اليوم الأول

وجبة الإفطار : تناول بياض بيضتين دون الصفار وقطعة خيار وقطعة طماطم ، وذلك بعد تناول كوب من الشاي الأخضر بساعة .

وجبة الغذاء : شريحة أو شريحتين من اللحم خالي الدسم ، أو سمك ، أو تونه مصفاه من الزيت ، واللحوم تكون مشويه ، بجانب تناول السلطة الغنية بالخضار الورقي .

وجبة العشاء : تنالو علبتين زبادي خالي الدسم ، أو قطعة لحم مشويه .

اليوم الثاني

مثل اليوم الأول مع تزويد 4 معلق رز أو مكرونة مع الغداء .

وبعد نهاية اليومين لا يجوز تكرارهما على الفور لأنه ريجيم كيميائي .