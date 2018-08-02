مدرب الهلال في صدارة الأكبر عمرا من مدربي دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

تصدّر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال قائمة أكبر المدربين في دوري المحترفين الموسم المقبل، بـ63 عامًا؛ بينما جاء الأصغر سنًا من بين المدربين الأرجنتيني بابلو جويدي مدرب الأهلي والبرتغالي بيدرو مدرب التعاون بـ43 عامًا؛ فيما احتل البلجيكي فرانك فركاوترن مدرب الباطن المركز الثاني بـ61 عامًا.

وجاء البلجيكي ميريشيا ريدنيك المدير الفني لنادي الفيصلي ثالثًا بـ 59 عامًا، والأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد في المرتبة الرابعة بـ58 عامًا؛ بينما يتشارك في سن الـ55 عامًا ثلاثة مدربين هم الأورجوياني دانيال كارينيو مدرب النصر والأرجنتيني جوستافو كوستاس مدرب الفيحاء والروماني إيسايلا مدرب الحزم.

وفي السياق نفسه، يوجد 8 مدربين دون الـ50 عامًا هم الصربي ألكسندر إليتش مدرب الرائد 49 عامًا والأورجوياني ليوناردو راموس مدرب الاتفاق 48 عاما ووالرماني سوموديكا مدرب الشباب والبارجوياني فرانسيسكو آسي مدرب أحد 47 عامًا؛ بينما يتشارك في سن الـ44 عامًا مدرب الوحدة البرازيلي فابيو كاريلي والصربي ألكسندر ستانوجيفيتش مدرب القادسية.