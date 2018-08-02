سمو ولي العهد يعزي الرئيس الجزائري إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع بولاية سكيكدة

جدة(صدى):

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة .

وقال سمو ولي العهد ” تلقيت نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية سكيكدة، وأبعث لفخامتكم ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلاً المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب “.