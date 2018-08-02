4 مخاطر لتنظيف أذن طفلك بأعواد القطن.. احذريها

أماني الغامدي(صدى):

أكد الدكتور تامر عبد الحميد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن تنظيف أذن الطفل يجب أن يكون بحذر شديد، حتى لا نؤذي أذن الطفل، كما يجب أن يكون التنظيف من الخارج بقطنة، وليس من خلال أعواد القطن، لأن هناك 4 مخاطر لتنظيف أذن الطفل بأعواد القطن .

ومن هذه المخاطر :

1- خدش الطبقة الخارجية من مجرى السمع؛ لأنه غير مستقيم، ومع التنظيف يمكن إدخال عود القطن بشكل خاطئ.

2- خدش غشاء الطبل مع تحريك العود يمين ويسار.

3- انسداد غشاء الطبلة؛ بسبب دخول الصمغ أثناء التنظيف مما يتسبب في تراكمه داخل الأذن.

4- حدوث نزيف وتلوث وجراثيم لأن أعواد القطن يمكن أن تسبب جروح داخل الأذن.