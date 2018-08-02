متهور.. أراد مجاملة عريس فحول حفل زفاف إلى ” جنازة “

القاهرة(صدى):

لقي طفل مصري مصرعه خلال حفل زفاف بطلق ناري أطلقه أحد أقارب العريس مجاملة له، في إحدى محافظات شمال العاصمة.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية في تفاصيل الحادثة أن الطفل أصيب بطلق ناري طائش خلال حفل الزفاف، وتم نقله إلى المستشفى ليلقى مصرعه متأثراً بإصابته.

وعليه وجهت أسرة الطفل اتهاماً لأحد أقارب العريس بقتل ابنهم من خلال إطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجًا بحفل زفاف أحد جيرانهم.