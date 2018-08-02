مستشفى اليمامة يقيم فعاليات اليوم العالمي لشرب الحليب

محمد السعران(صدى):

نظمت اداره العلاقات العامه والإعلام والتوعية الصحية بمستشفى اليمامة فعاليه اليوم العالمي شرب الحليب وأسبوع الرضاعه الطبيعيه يوم امس الاربعاء وقد افتتح الفعالية مدير المستشفى الدكتور طارق العنزي وحضرها المساعد للخدمات الطبية الدكتور خالد القحطاني وكذلك المنسقه المركزيه لمنطقة الرياض الدكتوره منى سمير.

وقد شارك بالفعالية قسم التثقيف الصحي والتمريض والخدمه الاجتماعيه والتغذية العلاجية فقد كانت تهدف الفعالية الى التركيز على شرب الحليب واهميته الصحيه للعظام ودور الاجتماعي في تعزيز الام لاهمية الرضاع وتاثيرها على النمو العقلي المعرفي خلال العامين الاوليين من عمر الطفل.

وكذلك تشجيع الرضاعه الطبيعيه من فترة الحمل الى ما بعد الولاده وأهمية الرضاعه للام والطفل والدور الاجتماعي بتعزيز عملية الإرضاع ومساعدة الام في بناء الثقه بنفسها في إرضاع طفلها وشرب الحليب بالكميات المناسبه اليوميه حتى يمكن تفادي نقص الكالسيوم وفيتامين د

توضيح حجم المعده وكمية الاحتياج من الحليب.