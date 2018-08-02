بعد موت شقيقاه.. محمد عبده يفاجأ جمهوره بقرار صادم
خرج الفنان محمد عبده بتصريح صادم إلى جمهوره بعد إعلان خبر وفاة شقيقه الثاني عثمان الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أقل من شهر من وفاة شقيقه الأول أحمد.
وقرر الفنان محمد عبده عدم إلغاء حفله الغنائي المقرر غد الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي، بل تأجيله يوم واحد فقط، ما أثار دهشة جمهوره، حيث قرر فيما قبل إلغاء حفله الماضي بسبب وفاة شقيقه الأول.
وقالت الشركة المسؤولة عن الحفل على حسابها على ” انسجرام “: ” نظرًا للخبر المؤسف لوفاة الأخ الأكبر للفنان محمد عبده، رحمه الله، قررنا تأجيل الحفل الذي كان مقرّرًا يوم الجمعة 3 أغسطس إلى اليوم التالي السبت 4 أغسطس في نفس الزمان والمكان “.
وأضافت ” شكرًا لتفهمّكم، ونؤكد أن الفنان محمد عبده يأمل في رؤية جمهوره في الموعد الجديد للحفل، ويمكنكم استخدام نفس التذكرة لدخول الحفل يوم السبت 4 أغسطس “.
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ابو حامد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص توب احسن لك يوم لاينفع لا مال ولا بنون الا من اتى اللي بقلب سليم
الشاعر[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 1 ساعة
توقعت ان يكون الخبر توبتة عن الغناء
بعد وفاة اثنين من اخوانه رحمهم الله
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4199 ] نشر منذ 1 ساعة
واله انني اعرف
احد الثقات يقول لي شوف رقم
الاستاذ محمد عبده يتصل بي شهريا
ويدفع نقود ع حسابي لكي اسدد ايجار سكن الفقراء
وكذلك الكهرباء رجل فيه خير كثير
ولكن نصيحة والله من انسان مشفق عليك
خلاص حتى هنا كفاية
ارحم نفسك والله ماني من بني مطوع ولا هم يحزنون
لكن السن له احكام اما آن الأوآن من توبة
اما آن لك ان تعيد شريط الذكريات للوراء وتتذكر وتتعظ العبر لك في رفيق دربك
طلال مداح رحمه الله من معتبر
صدقني ماعا د فيه من العمر
كثر اللي راح كفايه لقبوك حتى فنان العرب وعندك من المال
مالا يعد ولا يحصى اللهم لا حسد
ويش عاد تنتظر وملك الموت كل يوم يتخطف احد من حولك
وما انت عنه ببعيد
خذ لك سحادهـ ومصحف وامسك عليك بيتك ومسجدك
ونسأل الله ان لنا ولكم حسن الخاتمة
الي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 50 دقيقة
أي قرار صادم وأي مهزلة ؟ أخوانك قبورهم مازالت رطبه بعد الدفن وأنت قاعد تغني والموسيقى ترنع ؟؟ والله عيب عليك قسم مهزلة مابعدها مهزلة ؟؟ ياخي إذا لم تحترم عمرك أحترم وفاة أخوانك وخل عندك شوية دم ؟ أقول لاتأجلها ومدامك مغني مغني غن نفس اليوم مافرقت ؟ ياحسايف يبو نوره حبنا لك ؟؟
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 19 دقيقة
الله لايبلانا
ويش ينقصك ؟
متعت عمرك بما فيه الكفايه سهرات وحفلات ورفاهيه وجمع فلوس وفلل وكل شيء تمنيته تقريبا اللهم لاحسد
بقي لك التوبه واحمد ربك ان باب التوبه مفتوحه حتى تقوم الساعه وهذي من رحمة رب العالمين للعباد لانه اعلم سبحانه وجل جلاله ان بني ادم خطائون وخير الخطائين التوابون
توب هداك الله العبر من حولك كثرت
طلال مداح واثنين من اخونك وانت تأجل يوم ومين بدل ما تعتبر وتتوب لله