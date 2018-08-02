بعد موت شقيقاه.. محمد عبده يفاجأ جمهوره بقرار صادم

أماني الغامدي(صدى):

خرج الفنان محمد عبده بتصريح صادم إلى جمهوره بعد إعلان خبر وفاة شقيقه الثاني عثمان الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أقل من شهر من وفاة شقيقه الأول أحمد.

وقرر الفنان محمد عبده عدم إلغاء حفله الغنائي المقرر غد الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي، بل تأجيله يوم واحد فقط، ما أثار دهشة جمهوره، حيث قرر فيما قبل إلغاء حفله الماضي بسبب وفاة شقيقه الأول.

وقالت الشركة المسؤولة عن الحفل على حسابها على ” انسجرام “: ” نظرًا للخبر المؤسف لوفاة الأخ الأكبر للفنان محمد عبده، رحمه الله، قررنا تأجيل الحفل الذي كان مقرّرًا يوم الجمعة 3 أغسطس إلى اليوم التالي السبت 4 أغسطس في نفس الزمان والمكان “.

وأضافت ” شكرًا لتفهمّكم، ونؤكد أن الفنان محمد عبده يأمل في رؤية جمهوره في الموعد الجديد للحفل، ويمكنكم استخدام نفس التذكرة لدخول الحفل يوم السبت 4 أغسطس “.

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