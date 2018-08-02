رئيس بايرن ميونيخ ينفي تعرض أوزيل للعنصرية

طلال الغامدي(صدى):

نفى كارل هاينز رومينجيه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني، ادعاءات اللاعب الألماني مسعود أوزيل بأنه تعرض للعنصرية، واصفًا ذلك بأنه مجرد ” خرافة ” ؛ ومنتقدًا رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم متهمًا إياه بالشعبوية وذلك ردًا على تعليقات الأخير بشأن اللاعب أوزيل.

وفي السياق نفسه، صرّح ” رومينجيه ” قائلًا: ” بشكل أساسي، علاقتي طيبة بالسيد جريندل. ولكنه يميل إلى الشعبوية لنيل الإشادات على المستوى الشعبي.. ربما يكون ذلك الأمر قد تعلق به، وهو لم يأت من مجال كرة القدم بقدر ما أتى من المجال السياسي. ”

وأضاف: ” الأمر الثاني يتمثل في أن تغريداته تربك صناعة كرة القدم بأكملها… لا يجب أن يعلق مباشرة على الأمور بالإنترنت ” ، متابعًا: ” كان هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لصورة (مسعود) أوزيل مع (الرئيس التركي) أردوغان. ” ، مؤكدًا أن أوزيل لم يتعرض للانتقادات لأنه من أصول تركية، وإنها خرافة اختلقها ورددها مستشاروه.

ومن الجدير بالذكر، أن اللاعب الألماني مسعود أوزيل اعتزل اللعب الدولي مؤخرًا متعللًا بالتمييز والعنصرية بعد الانتقادات التي وجهت إليه للصورة التي التقطها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.