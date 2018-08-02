بالفيديو.. نبيل شعيل يسجل آيات من سورة الرحمن

أماني الغامدي(صدى):

سجل الفنان الكويتي نبيل شعيل، آيات من سورة الرحمن بصوت عذب مع المنشد والقاريء الكويتي مشاري راشد العفاسي.

ونشر ” العفاسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، مقطع فيديو يجمعه بالفنان نبيل شعيل في استديو مشاري راشد العفاسي أثناء تسجيله سورة الرحمن.

وعلق ” العفاسي ” على مطقع الفيديو ومقطع صوتي مرفق معه، قائلًا ” نبيل شعيل في ستديو مشاري راشد العفاسي يقرأ سورة الرحمن “.