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بالفيديو.. نبيل شعيل يسجل آيات من سورة الرحمن

بالفيديو.. نبيل شعيل يسجل آيات من سورة الرحمن
أماني الغامدي(صدى):

سجل الفنان الكويتي نبيل شعيل، آيات من سورة الرحمن بصوت عذب مع المنشد والقاريء الكويتي مشاري راشد العفاسي.

ونشر ” العفاسي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، مقطع فيديو يجمعه بالفنان نبيل شعيل في استديو مشاري راشد العفاسي أثناء تسجيله سورة الرحمن.

وعلق ” العفاسي ” على مطقع الفيديو ومقطع صوتي مرفق معه، قائلًا ” نبيل شعيل في ستديو مشاري راشد العفاسي يقرأ سورة الرحمن “.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 1 ساعة

وعلق ” العفاسي ” على مطقع الفيديو
افا هههههههههههههههههههههههههههه

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