بتجنيد 14 ألف موظف.. ” تطوير مكة ” تعتمد الخطة التشغيلية لموسم الحج

مكة المكرمة(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة لموسم حج 1439هـ .

وتهدف الخطة هذا العام إلى رفع أداء المشاريع التي تشرف عليها الهيئة بالمشاعر المقدسة والإرتقاء بها، التي تأتي في مقدمتها تشغيل قطار المشاعر المقدسة، ومنشآة الجمرات، وصيانة وتشغيل دورات المياه في المشاعر المقدسة، ومشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام، بالإضافة إلى رصد كفاءة خدمات الحج وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية عن خدمات الحج وتحديثها دورياً.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أنه تم إعداد هذه الخطة بإشراف سمو أمير منطقة مكة المكرمة، وبمتابعة مباشرة من سمو نائبه ، وستكون متوافقة مع المشروعات الجديدة التي نفذتها الهيئة في هذا العام بالمشاعر المقدسة , بالإضافة للمشاريع المنفذة في السابق، حيث تشرف الهيئة على آلية تشغيل تلك المشاريع بما يكفل لها تقديم خدمة متكاملة لحجاج بيت الله الحرام .

وأبان كعكي أن هذه الخطة تعتمد في تشغليها على التنسيق المتواصل والمستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وخصوصاً القطاعات الأمنية، حيث يحرص الأمين العام للهيئة المشرف العام على خطة أعمال الحج الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، في تضافر جهود جميع الجهات ذات العلاقة، وتتوحد في إطار تنسيق مشترك يكفل بإذن الله في إنجاح أعمال الحج.

وأشار إلى أن الهيئة جنّدت جميع كوادرها الإدارية والفنية البالغ عددهم نحو 14 الف موظف بالإضافة إلى أكثر من 400 آلية لتنفيذ الخطة التشغيلية، حيث وضعت آليات محددة لتنفيذها على أرض الواقع والتأكد من أن جميع المشاريع على أهبة الاستعداد لتقديم خدمتها لضيوف الرحمن, مبيناً أن الخطة التشغيلية لهذا العام تتضمن الإشراف على أعمال المشروعات الخدمية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة، التي تأتي في مقدمتها الإشراف على تشغيل قطار المشاعر المقدسة الذي من المتوقع أن ينقل خلال خطة التفويج من مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة إلى مشعر عرفات ومن ثم العودة إلى منى خلال نفرة الحجاج من مشعر عرفات أكثر من 350 الف حاج، بينما سيكون إجمالي عدد الحجاج الذين سينقلهم القطار خلال أيام التشريق أكثر من مليوني حاج.

وبين أن خطة منشآة الجمرات تركز على إستعددات المنشأة في استقبال الحجاج أثناء أيام الرمي، بالإضافة إلى صيانة وتشغيل المشاريع المرتبطة بها والموصلة إلى منشآة الجمرات وكذلك المشرعات المرتبطة بالمنشأة ومدى جاهزية البنى التحتية بها، واشتملت الخطة أيضاً على إكمال جاهزية دورات المياه في المشاعر المقدسة حيث ستكون 36 الف دورة مياه جاهزة لاستخدام ضيوف الرحمن خلال أيام الحج.

وتشرف الهيئة أيضاً من خلال خطتها التشغيلية على مشروع سقيا حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، حيث تم توفير أكثر من 600 برادة ماء منتشرة في المشاعر المقدسة خدمةً لضيوف الرحمن من خلال محطات تبريد وتعقيم المياه وتتولى إدارة السقيا الإشراف على تلك البرادات وصيانتها لتكون جاهزة في حج هذا العام حيث تقدر إنتاجها بأكثر من 700 م مكعب في الساعة.