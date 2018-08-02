بدء القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول بالجامعة العربية المفتوحة الأحد القادم

الرياض(صدى):

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة عن فتح باب القبول والتسجيل في الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 1439 / 1440هـ الموافق 2018 / 2019م بدءاً من يوم الأحد 23 / 11 / 1439هـ الموافق 5 / 08 / 2018م في المسارات المختلفة لكلية دراسات إدارة الأعمال، وكلية دراسات الحاسب الآلي وكلية الدراسات اللغوية.

وأوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني أن الجامعة بصدد الإعلان عن المسارات الجديدة في كلياتها المختلفة تزامناً مع بدء موسم القبول والتسجيل هذا العام مؤكدا حرص الجامعة على مراعاة احتياجات سوق العمل في المملكة رغبة منها في الإسهام بشكل فعال لتحقيق رؤية المملكة 2030، في ظل رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصها على مراعاة جوانب الجودة والتميز، فيما سيتم إضافته من برامج دراسية جديدة.