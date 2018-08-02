” الفيصل ” يلتقي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات

جدة(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في مقر الإمارة بجدة، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على مديرية الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني, يرافقه عددٌ من القادة الأمنيين المشاركين في موسم حج العام الحالي.

وأكد الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء، أهمية جاهزية جميع القطاعات لتنفيذ خططها لموسم حج العام الحالي الرامية لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ قدومهم لأراضي المملكة حتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي تقوم به الأجهزة الحكومية والأهلية كافة، خصوصاً القطاعات الأمنية التي تُسخّر طاقتها البشرية والآلية لخدمةّ الحجيج بما يضمن بعون الله تعالى توفير سُبل الراحة لهم وتأمين رحلتهم الإيمانية وأدائهم لمناسكهم بكل يُسرٍ وسهولة.

ولفت سموه إلى الدور البارز والاعمال الجليلة التي يقومون بها رجال الأمن مما جعلهم مصدر فخر لكل سعودي , سائلاً الله أن يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم في أمن وطمأنينة، والتوفيق للجميع في هذه المهمة التي شرّف الله بها هذه البلاد قيادة وحكومةُ وشعباً.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى نبذة عن خطط الأجهزة الأمنية خلال موسم حج العام الحالي.

من جهته أكّد الفريق أول القحطاني جاهزية القطاعات الأمنية لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين سلامتهم بإذن الله، مقدّماً الشكر والتقدير للأمير خالد الفيصل على توجيهاته ومتابعة الدائمة لأعمال الحج العمرة.