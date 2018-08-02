الغذاء والدواء: خلو منتجات تمور المدينة المنورة من بقايا المبيدات

الرياض(صدى):

ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء في مبادرة تقليل بقايا المبيدات في الأغذية، قام مفتشو الهيئة بسحب عينات تمور من مصانع التمور والأسواق المركزية ومحلات بيع التجزئة في المدينة المنورة، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية بشكل عام، ومواصفات بقايا المبيدات.

وأظهرت نتائج التحليل للعينات المسحوبة من الفترة 1/ 1/ 1439هـ إلى 28/ 10/ 1439هـ لجميع عينات التمور المسحوبة من منطقة المدينة المنورة خلوها من بقايا المبيدات.

وتؤكد الهيئة أن جهودها ستستمر للكشف عن بقايا المبيدات في جميع الأصناف الغذائية للتأكد من سلامتها ومطابقة بقايا المبيدات (إن وجدت) للحدود المسموح بها في المواصفات المعتمدة ضمن برنامج الرصد الوطني لبقايا المبيدات بالأغذية.