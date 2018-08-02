رفع بيانات الطلاب والطالبات المقبولين في جامعة الملك سعود

حمود العنزي (صدى):

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود، اليوم الخميس، رفع بيانات الطلاب والطالبات المقبولين بالجامعة في خدمة ” مقبول “.

ووجهت العمادة رسالة إلى الطلاب والطالبات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، قائله ” في حال وصلتك رسالة بأنك مقبول في أكثر من جامعة فيلزمك الدخول على الخدمة واختيار الجامعة التي ترغب الدراسة بها، وبعدها ستقوم كل جامعة لم تختارها بإلغاء قبولك “.

كما أوضحت عمادة الجامعة أنه يمكت الدخول على خدمة ” مقبول ” من خلال الرابط التاليهنا