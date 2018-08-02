غضب وشكاوى من مخالفات لقرارات التوطين.. و ” العمل ” تتفاعل
تقدمت إحدى المواطنات بشكوى إلى حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بوجود مدير يمني الجنسية بأحد محلات الذهب فيما أن العاملات سعوديات، وذلك في مخالفة لقرار التوطين.
وتفاعل حساب ” خدمة العملاء ” التابع للوزارة على ” تويتر ” مع الشكوى قائلًا: ” عزيزي العميل: يمكنك الابلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) على الرابط: هنا.. سعدنا بخدمتك. ”
وفي السياق نفسه، عبّرت أخرى عن شكوتها قائلةً: ” أشوف نفس الحالات هذي كثير يمني مشرف أو مدير تجده واقف بعيد عن المعرض وأي مشكلة لدى الموظفة تذهب إليه وتتناقش معه .. أو إذا طلبت إجازة أو استئذان وبنفسي وجدت موظفة تترجى الأجنبي لكي يسمح لها بالخروج.. فهل يعتبر مخالفة؟ ”
وأجابت ” خدمة العملاء ” قائلةً: ” عزيزي العميل: لمزيد من التفاصيل عن المهن المسعودة يمكنك الاطلاع على الصورة، كما يمكنك الابلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) على الرابط: هنا .. سعدنا بخدمتك. ”
وجاءت شكوى أخرى كالتالي: ” وفي أخت ثانية بتعمل في معرض للعبايات تعلم بأن المحل للمقيم والذي اتي بفتاة من جماعته لتراقبها وهو خارج المعرض والراتب3 آلاف وهي الواقفة والأجنبية على الكاشير، ومن خوفها أن ينقطع رزقها القليل رضيت وسكتت. ” ؛ حيث دعت الوزارة إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة لحل المشكلة.
ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 2 ساعتين
مكاتب البريد ” دى إتش إل – يو بى إس – أرامكس ” وغيرها بعيدة البعد عن رقابة وزارة العمل لماذا ؟
الكشف عن حقيقة التوطين بهذة الشركات مطلوب لأنة من الممكن تقدم الأف الوظائف للشباب السعودى وهى وظائف إدارية وفنية وأمنية محترمة .
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 2 ساعتين
وضع مخجل ومؤسف …
ان يصل حال السعوديين والسعوديات …
الا هذا الحال …
والله عيب ……وشيئ ينتزع الوطنية من قلب المواطن نزع …بلا رحمه
منطقي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
لو تم تعديل بسيط في الشكوى فهل هناك فرق؟!
إذا طلبت إجازة أو استئذان وبنفسي وجدت موظفة تترجى ((السعودي)) لكي يسمح لها بالخروج.. فهل يعتبر مخالفة؟ ”
اسيرالاقدار[ عدد التعليقات: 1450 ] نشر منذ 7 دقائق
يارجال رح شركة مصدر لمواد البناء فرع الطائف وشوف الظلم الفاحش ناس رواتبها على خمسه وناس مهمشين رواتبهم ماتتعدا 2600 ريال رغم خدمتهم طاقه ال18 سنه والعشرين واللي مو مصدق يرسل فرقه تفتيش ويتأكد او لجنه محاسبه يتأكدوا بأنفسهم