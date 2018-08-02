غضب وشكاوى من مخالفات لقرارات التوطين.. و ” العمل ” تتفاعل

علي القحطاني (صدى):

تقدمت إحدى المواطنات بشكوى إلى حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” بوجود مدير يمني الجنسية بأحد محلات الذهب فيما أن العاملات سعوديات، وذلك في مخالفة لقرار التوطين.

وتفاعل حساب ” خدمة العملاء ” التابع للوزارة على ” تويتر ” مع الشكوى قائلًا: ” عزيزي العميل: يمكنك الابلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) على الرابط: هنا.. سعدنا بخدمتك. ”

وفي السياق نفسه، عبّرت أخرى عن شكوتها قائلةً: ” أشوف نفس الحالات هذي كثير يمني مشرف أو مدير تجده واقف بعيد عن المعرض وأي مشكلة لدى الموظفة تذهب إليه وتتناقش معه .. أو إذا طلبت إجازة أو استئذان وبنفسي وجدت موظفة تترجى الأجنبي لكي يسمح لها بالخروج.. فهل يعتبر مخالفة؟ ”

وأجابت ” خدمة العملاء ” قائلةً: ” عزيزي العميل: لمزيد من التفاصيل عن المهن المسعودة يمكنك الاطلاع على الصورة، كما يمكنك الابلاغ عن مخالفات نظام العمل عبر تطبيق (معًا للرصد) على الرابط: هنا .. سعدنا بخدمتك. ”

وجاءت شكوى أخرى كالتالي: ” وفي أخت ثانية بتعمل في معرض للعبايات تعلم بأن المحل للمقيم والذي اتي بفتاة من جماعته لتراقبها وهو خارج المعرض والراتب3 آلاف وهي الواقفة والأجنبية على الكاشير، ومن خوفها أن ينقطع رزقها القليل رضيت وسكتت. ” ؛ حيث دعت الوزارة إلى التواصل معها عبر الرسائل الخاصة لحل المشكلة.