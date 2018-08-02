بالصور.. ” يوسف علي ” من مهاجر باحث عن لقمة العيش لمياردير خلال سنوات

أبوظبي(صدى):

حملت سفينة ” ضمرة ” المتجهة لإمارة دبي في عام 1973، مهاجر هندي مراهق يُدعى يوسف علي ويبلغ من العمر 17 عاماً فقط، ليتحول خلال سنوات إلى أحد أهم وأشهر المليارديرات في الإمارة؛ لذا وفي هذا السياق سنتتطرق لقصة ” يوسف ” الذي يُعد حاليًا أحد أهم الأثرياء في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

تبدأ قصة ” يوسف ” عندما قرر أن يهاجر إلى الإمارات بحثًا عن ” لقمة العيش ” ، قائلاً: ” جئتُ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ من أجل البحث عن شيء ما جديد، ولهذا انضممت إلى عائلتي التي كانت تمتلك مشروعًا تجاريًا هناك ” .

وتابع متحدثًا عن ما عاشه في ذلك الوقت بالإمارات: ” في ذلك الوقت كانت الإمارات تختلف تماما عما نشاهده الآن، فكل ما نشاهده الآن فيها لم يكن متوفراً في تلك الأيام، والطرق كانت قليلة وكانت المواصلات صعبة ونادرة، وكان التنقل أمراً ليس سهلاً ” .

ويبلغ عمر يوسف علي حاليًا 62 عامًا، وهو يمتلك ويدير سلسلة متاجر ” اللولو هايبرماركت ” ؛ والتي تعتبر واحدة من بين الأشهر والأقدم في دولة الإمارات، وهي سلسلة متاجر توسعت خليجيًا في السنوات الأخيرة.

حيث تطرق ” يوسف ” للحديث عن مجموعة ” اللولو ” التي يديرها الآن ، قائلاً: ” مجموعة اللولو هايبرماركت، تدر علي إيرادات سنوية تبلغ 7.42 مليار دولار، من جراء أنشطتها في مختلف أنحاء العالم، حيث توسعت سلسلة متاجر اللولو إلى 21 دولة حاليًا، فيما يعمل فيها أكثر من 40 ألف موظف، ينتمون إلى 37 جنسية مختلفة ” .

من الجدير بالذكر أن سلسلة ” اللولو هايبرماركت ” تعتبر من بين متاجر التجزئة الأشهر والأوسع انتشاراً في دولة الإمارات وعلى مستوى منطقة الخليج العربي بأكملها.