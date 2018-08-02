” مشاط ” يكشف أنباء عن حجب السلطات القطرية لرابط الحج أمام مواطنيها

طلال الضوي(صدى):

أوضح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن هناك أنباء عن حجب السلطات القطرية الرابط الثاني المخصص من قبل وزارة الحج لتسجيل الحجاج القطريين.

وأكد ” مشاط ” أن عدد من الحجاج القطريين سجلوا من خلال الرابط، قائلًا: ” الأهم من ذلك هو تمكينهم من القدوم، هذا الرابط لتمكين القطريين في كافة دول العالم من التسجيل لأداء فريضة الحج. ”

وعلى جانب آخر، قال نائب وزير الحج أن الوزارة ترصد كافة محاولات سماسرة الحج الوهمي، لافتًا إلى نجاح كافة الجهات العاملة في هذا المجال بالقضاء عليها، مضيفًا: ” رصدنا الممارسات التي اتخذت من منصات التواصل الاجتماعي موقعا لها للترويج ونبلغ جهات الاختصاص بها لاتخاذ اللازم حيالها. ”

وأشار إلى أن الإقبال على التسجيل في حملات الحج لحجاج الداخل تجاوز 85% من عدد المقاعد المحجوزة لحجاج الداخل على 3 شرائح، لافتًا إلى أن شريحة الحج المخفضة والميسرة كانت بنسبة 100% تم الاكتفاء فيها.