” مشاط ” يكشف أنباء عن حجب السلطات القطرية لرابط الحج أمام مواطنيها
أوضح نائب وزير الحج الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن هناك أنباء عن حجب السلطات القطرية الرابط الثاني المخصص من قبل وزارة الحج لتسجيل الحجاج القطريين.
وأكد ” مشاط ” أن عدد من الحجاج القطريين سجلوا من خلال الرابط، قائلًا: ” الأهم من ذلك هو تمكينهم من القدوم، هذا الرابط لتمكين القطريين في كافة دول العالم من التسجيل لأداء فريضة الحج. ”
وعلى جانب آخر، قال نائب وزير الحج أن الوزارة ترصد كافة محاولات سماسرة الحج الوهمي، لافتًا إلى نجاح كافة الجهات العاملة في هذا المجال بالقضاء عليها، مضيفًا: ” رصدنا الممارسات التي اتخذت من منصات التواصل الاجتماعي موقعا لها للترويج ونبلغ جهات الاختصاص بها لاتخاذ اللازم حيالها. ”
وأشار إلى أن الإقبال على التسجيل في حملات الحج لحجاج الداخل تجاوز 85% من عدد المقاعد المحجوزة لحجاج الداخل على 3 شرائح، لافتًا إلى أن شريحة الحج المخفضة والميسرة كانت بنسبة 100% تم الاكتفاء فيها.
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