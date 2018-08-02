مستشفى القنفذة العام يوفر خدمة جديدة لمرضى الأنيميا المنجلية

سعيد العجل(صدى):

قالت صحة القنفذة أنه تم توفير جهاز: Spectra Optia machine في مستشفى القنفذة العام وهذا الجهاز يقدم خدمة طبية لمرضى الأنيميا المنجلية وغيرهم حيث يجرى من خلاله العلاج لتقليل نسبة الهيموجلوبين اس في مرضى الأنيميا المنجلية بطريقة أوتوماتيكية عوضاً عن الطريقة العادية وميزته أنه يأخذ فقط خلايا الدم الحمراء .

ويقوم بإسترجاع للمريض الصفائح والبلازما وبواسطته يتم جمع أكبر عدد من خلايا المريض المصابة وتغيير الدم فِي هذه الحالة بإستطاعته تنقيص نسبة الهيموجلوبين اس (هيموجلوبين الخلايا المنجلية) إلى النصف تقريباً وأكثر حسب الحالة و تقلل عدم مرات أخذه للدم بدلاً من أن تكون شهرية إلى كل شهرين أو ثلاثة ، كما أن الجهاز له تطبيقات أخرى كثيرة بحيث يتم إستخدامه في تقليل كريات الدم البيضاء في مرضي السرطان وتجميع الخلايا الجذعية وتغيير البلازما المريضة التي تؤثر سلبياً على الجهاز العصبي.

كما أنه يمكن أن يقوم ببعض التطبيقات المهمة للمرضي الذين يكون من الصعب علاج بعض الامراض بالطرق العادية والأدوية الكميائية .