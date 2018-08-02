اتفاقية نقل تلفزيوني بين هيئة الرياضة وSTC لمدة 10 أعوام

نايف السالم(صدى):

وقعت شركة الاتصالات السعودية ” STC ” ، أمس الأربعاء، اتفاقية مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم؛ للنقل التلفزيوني والرقمي والرعايات التسويقية لمدة 10 أعوام.

وأوضحت الشركة أن مدة اتفاقية النقل التلفزيوني تبدأ مع انطلاقه الموسم الجديد لعام 2019/2018، بمقابل سنوي 660 مليون ريال وتمويل ذاتي من مصادر الشركة.

وأَضافت أن الاتفاقية تشمل مباريات دوري المحترفين ومسابقات الكؤوس وجميع مباريات المنتخب الوطني التي ينظمها الاتحاد؛ لافته إلى أنه سيتم إطلاق قنوات تلفزيونية جديدة لنقل المسابقات تحت مسمى قنوات ” دوري بلس ” .

ولفت إلى أنه سيتاح من خلال القنوات الجديدة مشاهدة جميع المباريات عبر خيارات متعددة تشمل قنوات ومنصات تقليدية ورقمية مجانية ومدفوعة تطبق للمرة الأولى، والتي تضمن تقديم تجربة مشاهدة نوعية وتناسب جميع المشاهدين.

وأكدت أنه سيتم تطبيق ” دوري بلس ” بعد توقيع الاتفاقية، بداية من مباراة السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة الذي سيجمع الهلال بالاتحاد يوم 18 أغسطس المقبل في العاصمة البريطانية لندن.

كما أشارت الشركة إلى أن عقد الرعاية يعد الأكبر على مستوى المنطقة، كما أنه الأكبر في تاريخ رعاية مسابقات كرة القدم السعودية، مبينه أن الأثر المالي سيكون إيجابيًا للشركة على المدى الطويل إلا أنه لا يمكن تحديده بدقة حاليًا.