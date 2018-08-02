بالفيديو.. دكتورة خلود عن منتقديها: ما يشرفني تخلون صورتي جنب صورتهم

أماني الغامدي(صدى):

عبرت الفاشونيستا الكويتية الدكتورة خلود ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن غضبها من ربط اسمها مع اسماء أشخاص آخرين كل غرضهم الشهرة بمهاجمتها .

وقالت خلود في الفيديو ، لو سمحتم ما أبي كل يوم ، أصحى من النوم ألاقيكم حاطين صورتي جنب صورة أحد وتكتبون ، أكيد تقصد الدكتورة خلود ، أكيد خلود ” .

وتابعت خلود ، كل هادول مو عايزين غير الفيديو هات تنتشر ويتشهروا ، لكن أنا ما أتشرف أن تتحط صورتي أو إسمي جنب صورة وإسم أحد ، فوجود مثل ها دول الناس الحاقدة دليل على النجاح ، وإن أنا بنجاحي وحب الناس لي أنا حارقتهم ومضايقتهم ، لدرجة أنهم سايبين حياتهم وشغلهم وقاعدين فقط يتابعون حركاتي ويقولون شو سوت شو عملت ” .

وأضافت خلود ، أهم شئ اصحاب الأكونتات الفنية رجاءاً لا تضعون صورتي جنب صورة أحد ، ولا تذكرون أسمي مع أسم أحد رجاءاً أنا كافية خيري شري ومالي حق أحد ” .