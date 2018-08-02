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تخصيص 115 كادر في مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي

تخصيص 115 كادر في مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي
سعيد العجل(صدى):

خصصت صحة جدة ( ١١٥ ) كادر من الأطباء و الفنيين و الإداريين للعمل في مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ، كما تم توفير جميع الأجهزة الطبية الحديثة و الإمكانيات التي تسهم في خدمة و راحة الحاج و المعتمر كل موسم  وتوفير الرعاية الصحية لهم ، بالإضافة إلى تزويد المركز الصحي بأجهزة حديثة و متطورة ، و متوفر به الأدوية المطلوبة ، و التحصينات اللازمة .

ويقوم المركز بمناظرة جميع الركاب و التأكد من حملهم للشهادات الصحية المطلوبة و إستيفاءها لكافة الشروط اللازمة و تطبيق كافة الاشتراطات الصحية على الحجاج القادمين ، و تقديم العلاج الوقائي  .


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