تخصيص 115 كادر في مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي

سعيد العجل(صدى):

خصصت صحة جدة ( ١١٥ ) كادر من الأطباء و الفنيين و الإداريين للعمل في مركز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ، كما تم توفير جميع الأجهزة الطبية الحديثة و الإمكانيات التي تسهم في خدمة و راحة الحاج و المعتمر كل موسم وتوفير الرعاية الصحية لهم ، بالإضافة إلى تزويد المركز الصحي بأجهزة حديثة و متطورة ، و متوفر به الأدوية المطلوبة ، و التحصينات اللازمة .

ويقوم المركز بمناظرة جميع الركاب و التأكد من حملهم للشهادات الصحية المطلوبة و إستيفاءها لكافة الشروط اللازمة و تطبيق كافة الاشتراطات الصحية على الحجاج القادمين ، و تقديم العلاج الوقائي .