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مواطن يشتكي لـ ” نزاهة ” من تدخين موظف حكومي بمكتبه

مواطن يشتكي لـ ” نزاهة ” من تدخين موظف حكومي بمكتبه
علي القحطاني (صدى):

أرسل ” مواطن ” يشتكي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، قيام موظف حكومي بالتدخين في مكتبه وازعاج المراجعين بريحة الدخان.

وقال ” المواطن ” في شكوته الموجهة لـ ” نزاهة ” عبر تويتر: ” هل تدخين الموظف الحكومي بمكتبة وازعاج المراجعين بريحة الدخان يعتبر من الفساد؟ ” .

وردت ” نزاهة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” البلاغ لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وبإمكانك التقدم به للجهات المختصة ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله يقويكم ويصبركم والله علي هالشخص

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