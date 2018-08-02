مواطن يشتكي لـ ” نزاهة ” من تدخين موظف حكومي بمكتبه
أرسل ” مواطن ” يشتكي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ” نزاهة ” ، قيام موظف حكومي بالتدخين في مكتبه وازعاج المراجعين بريحة الدخان.
وقال ” المواطن ” في شكوته الموجهة لـ ” نزاهة ” عبر تويتر: ” هل تدخين الموظف الحكومي بمكتبة وازعاج المراجعين بريحة الدخان يعتبر من الفساد؟ ” .
وردت ” نزاهة ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” قائلة: ” البلاغ لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة، وبإمكانك التقدم به للجهات المختصة ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يقويكم ويصبركم والله علي هالشخص