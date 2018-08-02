حساب المواطن يوضح مدى إمكانية إلغاء تسجيل شخص متوفى

حمود العنزي(صدى):

أوضح حساب المواطن مدى إمكانية إلغاء تسجيل شخص متوفى في البرنامج، لافتًا إلى أنه لا توجد خاصية إلغاء حساب في الفترة الحالية.

وأكد ” حساب المواطن ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية.

وعلى جانب آخر، يواصل برنامج حساب المواطن التسجيل في دورة الدفع العاشرة التي سيتم إيداعها في العاشر من شهر سبتمبر المقبل؛ فيما يستمر التسجيل بها حتى يوم العاشر من شهر أغسطس المقبل وهو موعد إيداع الدفع التاسعة من الدعم.