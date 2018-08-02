الاتحاد يواصل تألقه بمعسكر النمسا ويفوز على الفجيرة بثلاثية

نواف السالم(صدى):

استكمل نادي الاتحاد انتصاراته في المباريات التي يخوضها خلال المعسكر الإعدادي بتيرول النمساوية؛ ليقدم الفريق مستوى جيد باللقاءات الودية التي يلعبها؛ حيث انتصر أمس الأربعاء، على نادي الفجيرة الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان فريق الفجيرة متقدم بهدف في أول 15 دقيقة من عمر اللقاء؛ فيما تمكن العميد من قلب الطاولة والتقدم بهدف ليحرز فهد المولد الهدف الثاني من تسديدة خلال الشوط الأول، ليساهم البديل حسن معاذ في توسيع الفارق بعد انطلاقة من الجهة اليمنى أرسل منها كرة عرضية لفالديفيا المتمركز داخل الصندوق ليضعها برأسه هدفًا ثالثًا للعميد خلال الشوط الثاني.

وحصل ” أحمد العكايشي، على ركلة جزاء ليضيعها؛ فيما سيخوض الاتحاد رابع تجاربه الودية في معسكره الإعدادي الخارجي بالنمسا أمام فريق عجمان يوم السبت المقبل 4 أغسطس.