أسعار الذهب ترتفع مع انخفاض الدولار

وكالات(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 2 أغسطس 2018 بعدما تراجعت في الجلسة السابقة بدعم من ضعف الدولار مقابل الين الياباني في المعاملات الآسيوية.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1218.23 دولار للأونصة بعدما نزل 0.65% في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ تغير يذكر على عقود الذهب الأمريكية الآجلة، وسجلت 1226.70 دولاراً للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 15.41 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين 0.3% إلى 814.35 دولار للأونصة وزاد البلاديوم 0.2% إلى 915.85 دولار للأونصة.