بالفيديو.. نصائح غذائية للحماية من مرض النقرس

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

يعتبر مرض ” النقرس ” ، هو أحد الأمراض التي تعتمد بشكل أساسي على نظامنا الغذائي، فالإصابة به والشفاء منه، يعتمد بشكل أساسي على ما نتناوله من أطعمة.

وفي هذا الصدد قدمت خبيرة التغذية رندا الديسي ، أهم النصائح الغذائية، التي تحميك من مرض النقرس، والذي يصيب الجسم نتيجة ارتفاع حمض اليوريك أسيد من الاعتماد بشكل أساسي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، وعلى رأس القائمة تأتي اللحوم الحمراء.

وقالت رندا ، من أهم أسباب الإصابة بمرض النقرس هو زيادة حمض اليوريك في الجسم ، فاي طعام ينتج عنه حمض اليوريك ويتم تناوله بنسب كبيرة يؤدي إلى النقرس .

وتابعت ، ومن اهم الحلول ، البعد عن اللحوم الحمراء وخاصة لحوم العجل ، واللحوم العضوية مثل الكلى والكبد والفشاوي ، والتخفيف من أنواع عديدة من الأسماك منها الماكريل والتونة ، كما كشفت دراسة حديثة أن السكر يؤثر على ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم وبالتالي الاصابة بالنقرس .