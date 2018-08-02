10 % نسبة السعوديين الذين يشغلون وظيفة مدير

علي القحطاني (صدى):

أوضحت دراسة أعدتها لجنة توطين وظائف التشغيل والصيانة في العقود الحكومية، أن عدد العاملين بوظائف التشغيل والصيانة في المملكة 1.272.307 عاملًا، من بينهم 1.164.751 غير سعودي، يقابلهم 107556 سعوديًا بنسبة توطين تبلغ 8.5%.

وأكدت الدراسة أن نسبة السعوديين الذين يشغلون وظيفة مدير ومساعد مدير في العقود الحكومية 10 %، لافتةً إلى وجود خطة تهدف إلى رفع نسبة التوطين في المرحلة الخامسة من 11 % إلى 36 %.

وفي سياق متصل، خططت اللجنة لتوطين وظائف التشغيل والصيانة؛ حيث جاءت الخطة على خمس مراحل يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات، والتي تهدف إلى رفع نسبة التوطين المستهدفة في المرحلة الخامسة من 11% إلى 36%، ليصل عدد السعوديين إلى 111 ألف موظف.