النيابة العامة توجه بالإفراج عن الصحفي المنتحل شخصية طبيب
وجهت النيابة العامة بالإفراج عن الصحفي المُنتحل شخصية الطبيب، وذلك بعد إيقافه قبل يومين من قبل شرطة جدة الشمالية.
وأكدت مصادر أن وزير الإعلام عواد العواد والنائب العام الشيخ سعود المعجب تابعوا القضية، وكان لهم جهد ملموس في الإفراج عنه، لافته إلى أنه من المحتمل إحالة القضية إلى جهات الاختصاص للنظر فيها.
يُذكر أن شرطة جدة الشمالية ألقت القبض على الصحفي قبل يومين، وذلك على إثر انتحاله دور طبيب ودخوله 3 مستشفيات حكومية في جدة لكشف القصور بها، وهو ما دفع وزارة الصحة لملاحقته.
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ملعوب علينا[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 22 دقيقة
طلب التحقيق من وزارة الصحة هل تتعاون وزارة الصحة مع التحقيق ؟ شكرا للصحفى ” الغامدى ” .. لكن من المفترض أخذ تصريح تحقيق من وزارة الإعلام بالتعاون مع النيابة العامة . من هنا تحتاج الدولة إلى التعاون والربط بين الدوائر الحكومية لكشف الحقائق عن الفساد . القائمين على الفساد هم مجموعة متشابكة مثل عصابة ” المافيا ” تتفرع وتتوغل فى جميع مؤسسات الدولة حكومة وخاصة وتعمل على أسلوب محترف بينها خارج نظام القانون .
طلال[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 18 دقيقة
الحمدلله ❤️👍🏻
ماجد[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 18 دقيقة
لا احد فوق القانون ودخوله للمستشفيات بهيئة طبيب والاختلاط مع المرضى تجاوز كبير وانتهاك صريح لخصوصيتهم وخاصه النساء واتحده يعملها في مستشفى عسكري او اي قطاع امني.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1595 ] نشر منذ 17 دقيقة
جزاء المعروف ضرب كفوف..الم تسمعو بالصحافة الاستقصائيه ؟؟
عمار[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 17 دقيقة
النظام يمشي ع الكل
بكره ان م عوقب راح اسوي مثله
وانتحل شخصيه واسرق بنك
همس[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 16 دقيقة
حلو