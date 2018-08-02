  • الخميس 2

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. النيابة العامة توجه بالإفراج عن الصحفي المنتحل شخصية طبيب

النيابة العامة توجه بالإفراج عن الصحفي المنتحل شخصية طبيب

النيابة العامة توجه بالإفراج عن الصحفي المنتحل شخصية طبيب
علي القحطاني (صدى):

وجهت النيابة العامة بالإفراج عن الصحفي المُنتحل شخصية الطبيب، وذلك بعد إيقافه قبل يومين من قبل شرطة جدة الشمالية.

وأكدت مصادر أن وزير الإعلام عواد العواد والنائب العام الشيخ سعود المعجب تابعوا القضية، وكان لهم جهد ملموس في الإفراج عنه، لافته إلى أنه من المحتمل إحالة القضية إلى جهات الاختصاص للنظر فيها.

يُذكر أن شرطة جدة الشمالية ألقت القبض على الصحفي قبل يومين، وذلك على إثر انتحاله دور طبيب ودخوله 3 مستشفيات حكومية في جدة لكشف القصور بها، وهو ما دفع وزارة الصحة لملاحقته.

اقرأ أيضًا:

إيقاف الصحفي منتحل صفة الطبيب بجدة‎ بتوجيه من النيابة

 


الوسوم:

6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 249 ] نشر منذ 22 دقيقة

طلب التحقيق من وزارة الصحة هل تتعاون وزارة الصحة مع التحقيق ؟ شكرا للصحفى ” الغامدى ” .. لكن من المفترض أخذ تصريح تحقيق من وزارة الإعلام بالتعاون مع النيابة العامة . من هنا تحتاج الدولة إلى التعاون والربط بين الدوائر الحكومية لكشف الحقائق عن الفساد . القائمين على الفساد هم مجموعة متشابكة مثل عصابة ” المافيا ” تتفرع وتتوغل فى جميع مؤسسات الدولة حكومة وخاصة وتعمل على أسلوب محترف بينها خارج نظام القانون .

[ عدد التعليقات: 2442 ] نشر منذ 18 دقيقة

الحمدلله ❤️👍🏻

[ عدد التعليقات: 2324 ] نشر منذ 18 دقيقة

لا احد فوق القانون ودخوله للمستشفيات بهيئة طبيب والاختلاط مع المرضى تجاوز كبير وانتهاك صريح لخصوصيتهم وخاصه النساء واتحده يعملها في مستشفى عسكري او اي قطاع امني.

[ عدد التعليقات: 1595 ] نشر منذ 17 دقيقة

جزاء المعروف ضرب كفوف..الم تسمعو بالصحافة الاستقصائيه ؟؟

[ عدد التعليقات: 1155 ] نشر منذ 17 دقيقة

النظام يمشي ع الكل
بكره ان م عوقب راح اسوي مثله
وانتحل شخصيه واسرق بنك

[ عدد التعليقات: 431 ] نشر منذ 16 دقيقة

حلو

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *