النيابة العامة توجه بالإفراج عن الصحفي المنتحل شخصية طبيب

علي القحطاني (صدى):

وجهت النيابة العامة بالإفراج عن الصحفي المُنتحل شخصية الطبيب، وذلك بعد إيقافه قبل يومين من قبل شرطة جدة الشمالية.

وأكدت مصادر أن وزير الإعلام عواد العواد والنائب العام الشيخ سعود المعجب تابعوا القضية، وكان لهم جهد ملموس في الإفراج عنه، لافته إلى أنه من المحتمل إحالة القضية إلى جهات الاختصاص للنظر فيها.

يُذكر أن شرطة جدة الشمالية ألقت القبض على الصحفي قبل يومين، وذلك على إثر انتحاله دور طبيب ودخوله 3 مستشفيات حكومية في جدة لكشف القصور بها، وهو ما دفع وزارة الصحة لملاحقته.

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