” البيئة ” تمنع 5 سيارات نقل محملة بالإبل من دخول المشاعر المقدسة

محمد السعران(صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن قيام الفرق البيطرية في مداخل مكة المكرمة بمنع 5 سيارات محملة بالإبل من الدخول إلى المشاعر المقدسة، وذلك حرصاً على سلامة الحجاج والمعتمرين وعدم تعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية خاصة الأمراض الفيروسية مثل فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الشرق أوسطي.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمكة المكرمة الدكتور عمر الفقيه، أن فرقة الحج في موقع الكعكية قامت بإرجاع سيارتين محملتين بالإبل، كما منعت الفرقة البيطرية في موقع الشميسي ٣ سيارات محملة بالإبل من دخول المشاعر المقدسة.

وبين الفقيه أن هذا الإجراء جاء حسب برقية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والتي أكدت أنه حرصاً من وزارة الصحة على سلامة الحجاج والمعتمرين وعدم تعرضهم للإصابة بالأمراض المعدية، خاصة الأمراض الفيروسية مثل فيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الشرق أوسطي، يُمنع إدخال الإبل إلى المشاعر المقدسة وما حولها، كما يُمنع ذبحها في هذه المنطقة كإجراء وقائي يمنع انتقال العدوى بين الحجاج، وجاء ذلك استناداً إلى فتوى اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء رقم ٢٦٦٠٨ وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٨هـ .

يذكر أن وزارة البيئة وضعت 7 مواقع لفرق الحج البيطرية بمداخل العاصمة المقدسة، تضم أطباء بيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين وسائقين، للكشف البيطري، ومنع دخول الحيوانات المريضة، وتشمل المواقع فرقة بالكعكية في منفذ طريق الليث، وفرقة الشرائع في منفذ الطائف، وفرقة الشميسي على منفذ طريق جدة القديم، وفرقة النوارية في طريق المدينة المنورة، وفرقة الهدا على منفذ طريق الهدا، وفرقة الحسينية في منفذ ملكان، إضافة إلى فرقة جعرانة في منفذ طريق الشرائع.