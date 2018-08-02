طفلة تقنع هيئة النقل بتغيير لافتاتها.. وتؤكد: متحيزة جنسيا

ويلينغتون(صدى):

استجابت هيئة النقل في نيوزيلندا إلى مطالب طفلة لم تتجاوز الـ7 أعوام، بتغيير لافتات الطرق، التي أكدت أنها غير عادلة ومتحيزة جنسيًا.

وتمكنت الطفلة صاحبة الـ7 سنوات من إقناع هيئة النقل بتغيير اللافتات في عمل بارع منها، حيث وجهت خطابًا للرئيس التنفيذي لهيئة النقل النيوزيلندية، طالبت خلاله بتغيير لافته ” لاين مان ” بأخرى أكثر صوابًا وعدلًا.

وأكدت الطفلة في خطابها أن هذا الإعلان غير عادل، حيث أنه يمكن للنساء أيضًا أن يكن عاملات خطوط ولا يقتصر الأمر على الرجال، وهو الأمر الذي وافق عليه المسؤول التنفيذي ويتم حاليًا تطوير لافتات جديدة تحمل عبارة ” لاين كرو ” أي طاقم الخطوط.

ومن جانبها عبرت أم الطفلة عن فخرها بتصرف ابنتها، قائله على حسابها على ” تويتر ” : ” فخورة للغاية بابنتي 7 أعوام ” .

كما علقت هيئة النقل في تغريدة لها، الثلاثاء الماضي، على هذا الخطاب، قائله ” لقد سعدنا بتلقي اقتراح زوي لأن الأفكار العظيمة يمكن أن تأتي من أي شخص، بما في ذلك من لم يتجاوز عمرهم 7 أعوام! أحسنت يا زوي ” . .