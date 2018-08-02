ضبط 4 مكاتب وهمية للحج بمكة وإحالتهم للنيابة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة العاصمة المقدسة، أحالت 4 مكاتب وهمية للحج بمكة المكرمة، وذلك بعد أن اشتبه رجال الأمن بعدد من المكاتب تقوم بالترويج لحملات حج وهمية.

وأشار ت إلى أنه صدرت توجيهات من قيادة شرطة العاصمة المقدسة لشعبة التحريات والبحث بمتابعة مثل هذه المخالفات وضبطها، وذلك في إطار سعيها للإسهام في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، ضمن منظومة الأمن العام.

وبناءً على ذلك، تم ضبط أربعة مكاتب حج وهمية مخالفة للنظام، أمس الأربعاء، وجرى إعداد محاضر الضبط تمهيدًا لإحالتهم للنيابة العامة؛ فيما ستتواصل الجهود الأمنية الميدانية في متابعة وضبط مثل تلك الحملات الوهمية وغير النظامية.