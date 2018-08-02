مدير التوعية والإعلام بهيئة الهلال يكرم مديرة مؤسسة قلب جدة

محمد السعران(صدى):

مدير التوعية والاعلام بهلال جدة يكرم مديرة مؤسسة قلب جدة للإعمال والتجهيزات التراثية بالمنطقة التاريخية

قام مدير التوعية والاعلام بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد بتكريم الاستاذة داليا العبدلي.

وذلك لتعاونها المثمر مع الهيئة لانجاح زيارة وفد الحركة الدولية للصليب الأحمر مع المتطوعين والمتطوعات بمرافقة مدير التطوع بالمركز العام الأستاذ منير ناقرو

للنموذج المحاكي للبيت الحجازي المصغر في مؤسسة قلب جدة للإعمال والتجهيزات التراثية، حيث كانت في استقبالهم المستشارة داليا العبدلي، التي لم تأل جهدا للشرح والتوضيح للزوار عن طبيعة المكان التراثي.