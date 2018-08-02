بالصور.. سيارة مواطن تعلق بوسط مجرى سيل بـ ” العارضة “
علقت سيارة ” مواطن ” من نوع ” جمس ” مساء أمس، بالقرب من بحيرة من بحيرة إسطنبول بمحافظة العارضة، وسط مجرى سيل.
وبالتطرق للتفاصيل، تحركت فريق سواعد جازان للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع الدفاع المدني لإنقاذ المواطن، وتم توفير حبال ليتم سحب السيارة من الموقع، بالإشارة إلى أن منسوب المياه وصل إلى منتصف السيارة واستمرت العملية أكثر من 3 ساعات، حتي تمكنوا من انتشال ” المواطن ” .
يُذكر أن الدفاع المدني كان قد حذر قائدي المركبات من النزول في الأودية؛ كما ناشد الجميع بالابتعاد عن أماكن جريان السيول وعدم المجازفة بمركباتهم وأنفسهم.
طلال[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علي الجميع يااااارب ويكفينا الشر
همس[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحفظنا من كل شر اللهم امين , الحمدالله علي سلامته
جود[ عدد التعليقات: 199 ] نشر منذ 52 دقيقة
ماشاء الله جازان فيها إسطنبول