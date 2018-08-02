” الحج والعمرة ” : مليوني حاج هذا العام بكل بقاع المعمورة

عادل الحربي(صدى):

صرح حاتم بن حسن قاضي، مستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة، برقم الحجاج المتوقع في هذا العام.

حيث أوضح ” قاضي ” أن إجمالي حجاج هذا العام سيكون نحو مليوني حاج من كل بقاع المعمورة، مشيرًا إلى أن الأعداد ما زالت في تزايد مستمر.

كما أبان أن مئات الطائرات تهبط يوميًا على مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، فضلاً عن حجاج البر والبحر الذين أخذوا في الوصول والتوافد على الأراضي المقدسة وسط حفاوة بالغة من الجميع.