بالفيديو.. 10 أسباب تدفعك لتناول 3 تفاحات يوميا

أماني الغامدي(صدى):

لا أحد يغفل الفوائد الصحية العديدة التي يحملها التفاح، وعلى رأسها محتواه من الحديد ، ويستعرض الفيديو التالي الفوائد الصحية الأخرى في حال تناول 3 تفاحات يوميا.

فالتفاح من أهم الفواكة الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ، ومن أهم فوائد تناوله قبل النوم ، يٌشبع رغبة الجسم بالسكر ، ذو سعرات حرارية قليلة جدا ، يحتوي على الألياف والعديد من المعادن الهامة للجسم . ومن الفوائد الصحية للتفاح ، يساعد على إنقاص الوزن ، يرتبط التفاح بتعزيز صحة القلب وتقليل الكوليسترول في الدم ، يرتبط بتقليل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني .

كما يحوي التفاح البكتريا النافعة ، التي تتجه للقولون وتعزز البكتريا النافعة هناك ، كما يحوي العديد من المركبات الطبيعية التي تساهم في تقليل الاصابة بالسرطان ،ويعمل على صحة العظام ، وحماية بطانة المعدة من التضرر نتيجة تناول المسكنات .