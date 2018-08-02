الهلال يقترب من ضم عموري
تستعد إدارة نادي الهلال للتوقيع مع نجم المنتخب الإماراتي ونادي العين عمر عبدالرحمن ” عموري ” لمدة عام واحد، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأوضحت مصادر أن الهلال سيضم ” عموري ” مقابل 20 مليون ريال للنادي و5 ملايين ريال للاعب، ليرفع قائمة المحترفين الأجانب بالهلال إلى 6 لاعبين.
وكان الهلال يتفاوض خلال الفترة الماضية مع العين الإماراتي لضم عموري، حيث رفض الأخير عرض الهلال لكنه تراجع عن قراره.
جود[ عدد التعليقات: 198 ] نشر منذ 59 دقيقة
يارب يجي للزعيم
saami[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 54 دقيقة
صفقه رائعه عموري صانع اللعاب متميز ويارب تتم الصفقه
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 207 ] نشر منذ 43 دقيقة
مستغرب من استغناء نادي العين لعموري وهو الكل في الكل والنادي يعتمد عليه كثيرا ونادي العين ليس في حاجة للماده وهو يعتبر من اغني اندية الامارات يدعمها اعضاء شرف شيوخ من ال نهيان ورجال اعمال بارزين في الامارات
الازرق المستحيل[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 40 دقيقة
ارحب يلد ارحب يلد
ابواحمد[ عدد التعليقات: 329 ] نشر منذ 23 دقيقة
ابو سلطان كلامك واقعي وصحيح ونادى الهلال عايش في احلام اليقظه فهذا متسحيل عموري يخرج من ناديه