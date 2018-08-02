الهلال يقترب من ضم عموري

نواف السالم(صدى):

تستعد إدارة نادي الهلال للتوقيع مع نجم المنتخب الإماراتي ونادي العين عمر عبدالرحمن ” عموري ” لمدة عام واحد، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت مصادر أن الهلال سيضم ” عموري ” مقابل 20 مليون ريال للنادي و5 ملايين ريال للاعب، ليرفع قائمة المحترفين الأجانب بالهلال إلى 6 لاعبين.

وكان الهلال يتفاوض خلال الفترة الماضية مع العين الإماراتي لضم عموري، حيث رفض الأخير عرض الهلال لكنه تراجع عن قراره.