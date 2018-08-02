المحكمة ترفض مبررات أمانة جدة وتلزمها بمنح قطعة أرض لأرملة

نايف السالم(صدى):

قامت محكمة الاستئناف الإداري بالتصديق على حكم يلزم أمانة جدة بمنح مواطنة قطعة أرض حصلت عليها ضمن 50 مواطنة من الأرامل والمطلقات عام 1430هـ.

وجاء ذلك بعدما قضت المحكمة الإدارية مسبقًا بأحقية المواطنة الأرملة في قطعة الأرض، موضحة أن امتناع أمانة جدة عن تنفيذ القرار مخالف للشرع والنظام، معلنةً رفضها مبررات الأمانة بأن منح الأراضي بات مسؤولية وزارة الإسكان.

ورفضت المحكمة مبررات الأمانة ، حيث صدر قرار نقل منح الأراضي من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة الإسكان عام 1434هـ أي بعد استحقاق المواطنة منحتها بأربع سنوات.

وكانت المواطنة الأرملة قد أوضحت أن الأمانة تنصلت عن التنفيذ وأفادتها بأن مِنح الأراضي بات مسؤولية وزارة الإسكان، مشيرةً إلى أن ذلك دفعها إلى رفع دعوى قبل عامين أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم.