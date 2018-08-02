ضاحي خلفان: ” قطر تدعي أنها عربية.. تبًا لهكذا عروبة “

أبو ظبي(صدى):

استنكر نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، اليوم الخميس، دعم تنظيم الحمدين للجيش الإيراني، في الوقت الذي تبذل فيه قصارى جهدها لخفض روح الجيش المصري.

وقال خلفان في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” قطر ترفع روح الجيش الإيراني، وتعمل على خفض روح الجيش المصري، هذا مثال لدور دولة تدعي انها عربية، تبا لهكذا عروبة “.

وتابع : ” لكن مين يقدر على جيش أم الدنيا يا نظام الحمدين غير المحمودين” .

أضاف : ” دعم الجيوش الوطنية لدولنا العربية في محاربة مليشيات صنعتها دوحة الحمدين مهمة قومية عربية من الطراز الفريد ” .