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87 % من الأزواج لا يقبلون زوجاتهم في منصب أعلى منهم

87 % من الأزواج لا يقبلون زوجاتهم في منصب أعلى منهم
متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن 87 % الأزواج لا يقبلون أن تكون زوجاتهم رؤساءهم أو تعلوهم في المناصب في العمل.

ويرى استشاريو الطب النفسي أن الأزواج الذين وافقوا على أن ترأسهم زوجاتهم ونسبتهم 13% أنهم يحاولون التظاهر خلال إجاباتهم على هذا السؤال بأنهم متحضرون ولكن بين أنفسهم ستكون إجاباتهم العكس ولن يقبلوا بالأمر على أرض الواقع.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5049 ] نشر منذ 23 دقيقة

ويرى استشاريو الطب النفسي **!
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دام فيها طب نفسي *!! أنا غسل يدي من الموضوع أو من النسبة على الأقل ** ههههههههههههههههههههه

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