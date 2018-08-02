87 % من الأزواج لا يقبلون زوجاتهم في منصب أعلى منهم

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة حديثة ، أن 87 % الأزواج لا يقبلون أن تكون زوجاتهم رؤساءهم أو تعلوهم في المناصب في العمل.

ويرى استشاريو الطب النفسي أن الأزواج الذين وافقوا على أن ترأسهم زوجاتهم ونسبتهم 13% أنهم يحاولون التظاهر خلال إجاباتهم على هذا السؤال بأنهم متحضرون ولكن بين أنفسهم ستكون إجاباتهم العكس ولن يقبلوا بالأمر على أرض الواقع.