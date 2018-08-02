ضابط جيش متقاعد يوفر إفطار مجاني لزوار المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

اعتاد ضابط جيش متقاعد، على تقديم خدمة لزوار المسجد النبوي ،منذ 3 سنوات، إذ يقوم بتحضير وتوزيع وجبات إفطار عليهم ابتغاء مرضات الله.

ويستقبل الضابط المتقاعد المصلين بوجبة إفطار مجانية ،يوميًا عند البوابة 37 ،وكان في البداية يوزع التمر والمعمول، قبل أن يتجه لعمل الساندويتشات والشريك المحلي.

ويؤكد أنه لا يأخذ أي مقابل، وأن هدفه الوحيد هو ابتغاء مرضات الله ،وتجارته الحقيقية مع الله.