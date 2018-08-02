بالفيديو..أسير حوثي يكشف عن خسائر الميليشيات الإرهابية في اليمن

فهمي محمد(صدى):

فضح أسير حوثي بقبضة الجيش اليمني، الخسائر الفادحة التي تتكبدها الميليشيات الإرهابية في اليمن، وفي مختلف الجبهات مما اضطرهم لتجنيد الأطفال والنساء.

وأوضح الأسير أنه من محافظة المحويت اليمنية، وأن الميليشيا هددته بذبح أبيه إن لم ينضم لصفوفهم للقتال ضد الشرعية وقوات الجيش الوطني اليمني.

وأكد أن إيران وحزب الله هي من دربت ميليشيا الحوثي على قمع عناصرهم والمدنيين، مضيفاً أن الميليشيات تجند النساء والأطفال لتعويض خسائرهم الفادحة.

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