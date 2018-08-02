تنبيهات بأمطار رعدية بمناطق وأتربة وغبار بأخرى

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق، ورياح مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق أخرى.

وأوضحت الهييئة في تنبيهها أن المنطقة الشرقية، ونجران ” شرورة- الخرخير” والأجزاء المجاورة، ستشهد حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة، والغبار ،مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

بينما تشهد منطقة نجران ” حبونا- بدر الجنوب ” والأجزاء المجاورة، وجازان، والباحة، وعسير، هطولا للأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.