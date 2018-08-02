تنبيهات بأمطار رعدية بمناطق وأتربة وغبار بأخرى
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،اليوم الخميس، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على عدة مناطق، ورياح مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق أخرى.
وأوضحت الهييئة في تنبيهها أن المنطقة الشرقية، ونجران ” شرورة- الخرخير” والأجزاء المجاورة، ستشهد حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة، والغبار ،مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.
بينما تشهد منطقة نجران ” حبونا- بدر الجنوب ” والأجزاء المجاورة، وجازان، والباحة، وعسير، هطولا للأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول.
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