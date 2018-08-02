الإطاحة بالأردني مفتعل حادث الدهس لابتزاز سعودي

سعيد العجل(صدى):

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن العاملين في شعبة أمن وقائي إقليم الشمال تمكنوا قبل قليل ،وخلال كمين خاص من إلقاء القبض على الشخص الذي افتعل حادثة الدهس والقى بنفسه على مركبة تحمل لوحة أرقام دولة عربية.

كان الناطق الإعلامي قد أهاب بكافة السائقين تجنب الوقوع ضحية لمثل اولئك المحتالين واتباع كافة الاجراءات القانونية وعدم انهاء مثل تلك الحوادث خارج اطار القانون وفي حال الشك بافتعال الحادث ابلاغ اقرب مركز أمني.