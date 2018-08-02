في ذكرى الغزو العراقي..المرتزق ” أبو هلالة ” يتودد للكويت

طلال الضوي(صدى):

انحراف الدوحة عن الصف العربي لم يكن وليد الفترة الحالية، فهي صفة لصيقة بها منذ القدم، وموقفها من الغزو العراقي للكويت خير شاهد.

وفي الذكرى الثامنة والعشرون لغزو الكويت، حاول المرتزق ياسر أبوهلالة المدير السابق لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الخميس، التودد للكويت، متناسيًا أن قطر كانت الدولة الخليجية الوحيدة التي حاولت عرقلة تحرير الكويت من الغزو العراقي، بمنعها قرار مجلس التعاون تبني الحرب العسكرية لتحرير الكويت في اجتماع ديسمبر 1990.

وغرد أبو هلالة عبر حسابه بموقع ” تويتر ” متباكيا ومتوددًا للكويت، على أمل أنه يصدقه من لايعرف الموقف القطري المخزي،وفرحتهم حينها.

يذكر أن موقف قطر كان متماشيًا مع حليفتها جماعة الإخوان المسلمين، الذين كانوا أيضًا ضد تحرير الكويت، معللين بأنهم ضد الحل العسكري وضد استقدام القوات الأجنبية، بينما في الواقع أنهم كانوا يطمحون للتعاون مع حكومة صدام لتكليفهم حكم الكويت بديلًا لأسرة آل صباح.

والمثير للسخرية في هذا الأمر أن تنظيم ” الحمدين ” أسقط هذا الجزء من ذاكرته السياسية، محاولا تشويه دور باقي دول مجلس التعاون، لكن التاريخ لا ينسى.