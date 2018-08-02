في واقعة مأساوية..كلب يقتل طفلة رضيعة

كانبرا(صدى):

لقيت طفلة رضيعة 14 شهرًا ،حتفها بعد أن هاجمها كلب في ولاية فيكتوريا بجنوب استراليا.

وهاجم الطفلة في وقت مبكر من اليوم الخميس ،وتم استدعاء مسعفين إلى المنزل ولكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الرضيعة.

وذكرت وسائل محلية باستراليا، أن الطفلة تعرضت للعض في وجهها ، وحاولت والدتها التدخل ولكنها لم تستطع وقف الحيوان.

وتأتي وفاة الرضيعة بعد خمسة أشهر من وفاة طفلة في عامها الأول بسبب كلب في نيو ساوث ويلز.