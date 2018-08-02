حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة) ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (مكة المكرمة ، عسير ، جازان ، الجوف ، الحدود الشمالية ).

أورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.