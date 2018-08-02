نشر : منذ 2 ساعتين 1٬278 2 الاخبار المحلية تغيب طفل برفحاء وأسرته تناشد البحث عنه نايف السالم(صدى): تغيب طفل يقارب سنه الـ 5 سنوات، عن منزله برفحاء في حي الملز، أمس الأربعاء، من قبل المغرب. وفي هذا السياق ناشد ذوي الطفل المتغيب البحث عنه والمساعدة، وإبلاغ الجهات الأمنية عند العثور عليه. الوسوم:رفحاء
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 31764 ] نشر منذ 23 دقيقة
وين أهله عنه!
أمه وأبوه وينهم
طفل عمره5سنوات
لها الدرجة وصل الأهمال والامبالاة🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 50960 ] نشر منذ 22 دقيقة
ربنا يرده لاهله سليماً معافا .. آمين ,,