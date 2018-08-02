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تغيب طفل برفحاء وأسرته تناشد البحث عنه

تغيب طفل برفحاء وأسرته تناشد البحث عنه
نايف السالم(صدى):

تغيب طفل يقارب سنه الـ 5 سنوات، عن منزله برفحاء في حي الملز، أمس الأربعاء، من قبل المغرب.
وفي هذا السياق ناشد ذوي الطفل المتغيب البحث عنه والمساعدة، وإبلاغ الجهات الأمنية عند العثور عليه.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 50960 ] نشر منذ 22 دقيقة

ربنا يرده لاهله سليماً معافا .. آمين ,,

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