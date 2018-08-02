تغيب طفل برفحاء وأسرته تناشد البحث عنه

نايف السالم(صدى):

تغيب طفل يقارب سنه الـ 5 سنوات، عن منزله برفحاء في حي الملز، أمس الأربعاء، من قبل المغرب.

وفي هذا السياق ناشد ذوي الطفل المتغيب البحث عنه والمساعدة، وإبلاغ الجهات الأمنية عند العثور عليه.