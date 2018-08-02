في ذكرى غزو الكويت..قرقاش: وحدة الموقف أساسها الصدق والمصداقية

أبو ظبي(صدى):

أحيا وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، ذكرى الغزو العراقي للكويت.

وقال قرقاش: ” في ذكرى غزو الكويت الشقيقة، الكارثة الجسيمة التي تركت جرحها العميق، نتذكر موقف قادة الخليج الشرفاء الملك فهد بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان والشيخ عيسى بن سلمان والشيخ خليفة بن حمد، رحمهم الله، والسلطان قابوس، حفظه الله “.

وأكد أن وحدة الموقف أساسها الصدق والمصداقية.