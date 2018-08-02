التدهور الاقتصادي مستمر..قطع الكهرباء عن فندق ” خمس نجوم ” في تركيا بسبب الديون

أنقرة(صدى):

استمرارا لانعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تضرب تركيا ،وتأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية التركية، خاصة في ظل استمرار انخفاض لعملة بالتزامن مع بدايات الولاية الثانية لرجب طيب أردوغان، يعتبر القطاع الخاص، أحد أبرز القطاعات التي تأثرت بشكل كبير من تلك الأزمة.

وأفادت وسائل محلية تركية أن إمدادات الكهرباء انقطعت عن فندق خمس نجوم بسبب الديون المتراكمة، وقد تضرر السياح المحلييون والأجانب بسبب قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ.

كما تعطل الماء في الفندق بسبب قطع الكهرباء، إذ يتم سحبه من بئر بواسطة محرك كهربائي بدلا من شبكة المياه العامة.

وتبين أن كثيرا من السياح الذين كانوا يقضون عطلتهم بالفندق انتقلوا إلى غيره بواسطة الوكالات السياحية.

يذكر أن سعر الكهرباء شهد زيادة قدرها 9% للمنشآت السكنية و14% للمنشآت الصناعية والتجارية ابتداء من اليوم الأول من أغسطس.